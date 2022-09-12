وفد طلابى من جامعة الإسكندرية يزور مبنى البرلمان المصرى

الإسكندرية - أسماء على بدر

زار وفد طلابي من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية وكليات أخرى، مبني مجلس النواب المصري للتعرف على واقع العملية التشريعية انطلاقا من المسئولية المجتمعية لجامعة الإسكندرية تجاه طلابها وأهمية رفع الوعي لدىهم فيما يتعلق بالعملية التشريعية بمجلس النواب المصري وواقع الحياة السياسية في مصر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية أن تعزيز الوعي البرلماني لدى طلاب الكلية يمثل أولوية هامة، موضحاً أن الزيارة تضمنت الاطلاع على مكتبة البرلمان المركزية والوقوف على أبرز المخطوطات المودعة بالمكتبة، إلى جانب استكشاف قاعات المجلس العديدة والتي تمثلت في: قاعة البهو الفرعوني، قاعة مجلس النواب الكبرى، قد تفضل السيد أمين عام المجلس بإلقاء نبذة عن تطور الحياة البرلمانية في مصر عبر فيديو تسجيلي، وصاحب ذلك حوار ثري بين السيد أمين عام المجلس وطلاب جامعة الإسكندرية.

أشرف على الزيارة الدكتور رجب عيد الطلخاوي مدرس العلوم السياسية المساعد، وكان في استقبال الوفد النائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب والمستشار احمد نافع الأمين العام لمجلس النواب.