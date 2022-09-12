اليوم السابع
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وزير الطيران يوجه الشكر لحسام شاكر مدير عام المحطات السابق بمصر للطيران

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:24 م
وزير الطيران يوجه الشكر لحسام شاكر مدير عام المحطات السابق بمصر للطيران وزارة الطيران المدنى
كتب محمود عبد الغني

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وجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، الشكر والتقدير لحسام شاكر مدير عام المحطات بمصر للطيران السابق، قائلا: " أشكركم على جهودكم خلال فترة عملكم كمدير عام المحطات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذي كان له أكبر الأثر فى المحافظة على كفاءة عمل المحطات فى مختلف الظروف، متمنياً لكم دوام التوفيق".
 
وكان قد أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتعيين خالد عطوة مساعداً لرئيس قطاعالشئون التجارية للمحطات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية خلفاً لحسام شاكر الذى تم توجيه  الشكر له على جهوده خلال الفترةالماضية.  
 
 
 
 
 
 

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