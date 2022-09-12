وزير الصحة يتوجه إلى الفيوم لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية

كتب وليد عبد السلام

توجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين ، إلى محافظة الفيوم، لتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجولة تأتي ضمن سلسة من الزيارات الميدانية التفقدية للمنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز والتطوير في المنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير، فضلاً عن التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح "عبد الغفار" أنه من المقرر بدء الجولة بتفقد مستشفى الفيوم العام الجديدة، ويعقبها تفقد عدد من المنشآت الأخرى.