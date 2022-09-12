وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير وحدة طب أسرة "مطول" ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإضافة عيادة عظام، ضمن التخصصات الطبية بوحدة طب أسرة مطول -مركز إطسا- بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحدة طب أسرة ونقطة إسعاف مطول، بمحافظة الفيوم، لمتابعة معدلات الإنجاز ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك ضمن جولته، اليوم الإثنين، لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الانتهاء من 99% من أعمال التطوير بالوحدة ونقطة الإسعاف، والتي تقدم خدماتها للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن الوحدة ونقطة الإسعاف يتم تطويرهم ضمن المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة والتي تضم 63 وحدة صحية، و19 نقطة إسعاف.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للوحدة الصحية بما تقدمه من خدمات في تخصصات ( الأسنان، الجراحة العامة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد)، فضلاً عن عيادات تنظيم الأسرة والأشعة ومعمل التحاليل، لافتاً إلى أن الوحدة تقدم خدماتها الطبية من خلال العيادات المتنقلة لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد "عبد الغفار" حرص الوزير على تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى، فضلاً عن التحدث لعدد من المرضى المترددين للإطمئنان على تلقيهم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال العيادات المتنقلة.

ولفت "عبد الغفار" إلى تأكيد الوزير على أن أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير لجميع المنشآت الصحية، يتم وفقاً لخرائط صحية ذات منهجية علمية، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مؤكدًا التنظيم والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية وبين المحافظة لدعم وتسريع وتيرة منظومة التطوير دون التأثير سلباً على تقديم الخدمات للمرضى.