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وزير الداخلية: نتبادل المعلومات ونستفيد من خبرات الدول الصديقة لمكافحة الإرهاب

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:44 م
وزير الداخلية: نتبادل المعلومات ونستفيد من خبرات الدول الصديقة لمكافحة الإرهاب اللواء محمود توفيق
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تيو تشى هين - الوزير الأول المُنسق للأمن الوطنى بجمهورية سنغافورة، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المُشتـرك، وقد أعرب الوزير الضيف فى بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة، والتى تأتى فى إطار العلاقات المُتميزة التى تربط بين الجانبين، مُشيداً بالحالة الأمنية المُستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المُتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية، مُؤكداً على تطلعه إلى تعزيز وتطوير آُطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب، للاستفادة من الخبرات الأمنية المُتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى هذا المجال .

 

ومن جانبه رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بزيارة الوزير الضيف ومُرافقيه للقاهرة، مُشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثُنائى فى شتى المجالات ، مُؤكداً حرصه على الإرتقاء بمستويات التعاون الأمنى وتبادل المعلومات فى مجالات مُكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمُختلف أشكالها ، للإستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة .

 


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