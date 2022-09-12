وزير البترول يصدر حركة تكليفات لرؤساء شركات القطاع

كتبت -مروة الغول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء لشركات قطاع الثروة المعدنية، وذلك بهدف دعم قطاع الثروة المعدنية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

الجيولوجي شريف الشهاوى السيد مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة لشركة شلاتين للثروة المعدنية .

الجيولوجي هاني السيد مصطفى أحمد رئيساً لمجلس الإدارة للشركة المصرية للثروات التعدينية .