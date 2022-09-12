اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:35 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاعاً بأسعار النفط في الشتاء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:00 ص
وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع ارتفاعاً بأسعار النفط في الشتاء وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
وكالات

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الأحد، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقالت يلين لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة هذا الأمر".

وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي "سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي" ويفرض حظراً على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.

 


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