وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه من الطروحات الحكومية قبل نهاية العام

كتبت أسماء أمين

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، إذ سيتم طرح من 8 الى 10 شركات الصندوق الفرعى وسيتم طرحهم مابين البورصة ومسثتمر استراتيجي

وكشفت أنه ستيم طرحها علي دفعتين ونستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه نهاية العام للمرحلتين ،وتتراوح قيمه حصص تلك الطروحات من 2.5 الي 3 مليارات دولار لكل مرحلة، مؤكدة أن نسب الطروحات من 20 الي 30 % لمستثمر استراتيجى .

وقالت السعيد في تصريحات على هامش إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، أنه يجري دراسة مجموعة من الشركات تضم القطاعات المختلفة ولم تذكر هوية تلك الشركات او القطاعات المستهدفة.

وأكدت أن الطرح سيتوقف علي ظروف الأسواق العالمية، وطبيعتها، في ظل التحديات الجيوسياسية.

واوضحت السعيد انه يتم حاليا التشاور مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول في في الصندوق الفرعي، واختيار مجموعة تلك الشركات عقب التقيم.

وأكدت أنه تم الاتفاق علي التعاقد بشكل مبدئي مع عدد من المستثمرين، مؤكدة علي أن عملية الطرح لاتعني التخارج نهائيا او بيع الشركات وإنما ضخ استثمارات وروس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة، تلبي مصلحة الطرفين.

وأكدت وزيرة التخطيط أن طرح الشركات في الصندوق الفرعي تشمل الترويج للوصل للصناديق الدولية والعربية، بنظام الطرحي العام والخاص وجذب مستثمر استراتيجي، لتنوع الاستثمارات.

وفي سياق آخر كشفت عن استثمارات خضراء في قطاع تحلية المياه تصل الي 180 شركة من 120 دولة لإنشاء تلك المحطات.

وعن برنامج الطروحات الحكومية اكدت السعيد ان الحكومة لا تبع الشركات المتميزة بحيث يوجد حوالى 770 شركة والشركات القوية تصل الى 200 شركة وعن الشركات الاخرى يتم تاهيلهم لطرحهم .