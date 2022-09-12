ورشة تدريب للسيدات على زراعة الأسطح والشرفات بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

عقدت ورشة تدريب عملي للسيدات على زراعة الأسطح والشرفات كجزء من فعاليات مبادرة "اللي جاي أخضر" والتي أطلقتها جامعة المنصورة على هامش استضافة مصر للمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت رعاية الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وتنسيقا الدكتورة إيمان أحمد أبوالفضل، منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة والمحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة شربين وطه أبو العيش، نائب رئيس المركز.

وقام كلا من الدكتور مني الوزير، أستاذ مساعد بقسم العماره ومدير برنامج العمارة المستدامة بكلية الزراعة والدكتور أحمد دبور، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية منسق عام حيث تم عقد التدريب بمشتل رئاسة المركز للاستفادة من زراعة أسطح المنازل والعمارات ومداخل المنازل وإعادة تدوير مخلفات المنازل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة الخضروات والفواكه؛ حيث تم الحديث بشرح تفصيلي حول مراحل زراعة أسطح المنازل والعمارات السكنية وإعادة تحديد التقسيمات لإستيعاب كافة أنواع الزراعه بالخضروات المتنوعة بتكلفة بسيطه بما يحول سطح المنزل إلى حديقة ومتنفس طبيعي لمواجهة الحر والمتغيرات المناخية وتوفير احتياجات المنزل ولإنتاج المحاصيل بتكلفة بسيطه للاستفاده منها؛ كذلك مناقشة طرق الإستفادة من المساحات الأقل بمداخل ومخارج المنازل وطرق ترشيد المياه وتم توزيع شتلات بشكل مجاني على المتدربين للبدء في تنفيذ الزراعة على الطبيعة داخل المنازل بحضور الدكتورة إيمان فاروق، رئيس مكتب الاستشارات الهندسية ومنسق معيار التنسيق الحضاري ومجموعة التنسيق الحضاري بفريق تطوير الريف المصري.