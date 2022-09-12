وحدة تطوير الأعمال المتنقلة تقدم خدماتها بسوهاج لأصحاب المشروعات

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، نشاط وحدة تطوير الأعمال المتنقلة، التابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تستضيفها محافظة سوهاج على مدار ثلاث أيام لتقديم خدماتها لأصحاب المشروعات بتكتلات نسيج أخميم، والتلى بجزيرة شندويل، وتكتل الأثاث بطهطا، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية من خلال الأنشطة المشتركة لتنمية التكتلات بمحافظتى سوهاج و قنا ضمن أنشطة برنامج التنمية المحليه بصعيد مصر.

وأوضح نادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، أن الخدمات المقدمة من الوحدة المتنقلة تتنوع ما بين تصوير المنتجات التصوير الاحترافي الذي يمكن أصحاب الحرف من رفع الصور على المنصات الإليكترونية المختلفة، والتعريف بالطرق الصحيحة لتصوير المنتج باستخدام الموبايل بطريقة محترفة، كما يتم رفع الوعي بأهمية التسويق الاليكترونى والدخول علي المنصات التسويقية المختلفة ، بالإضافة إلى التوعية بكيفية بناء العلامات التجارية والطرق السليمة لتسعير المنتجات .

وأوضح أحمد الكناني مدير وحدة تطوير الأعمال أن الوحدة المتنقلة هى من الخدمات التى اطلقها الجهاز خلال معرض تراثنا ٢٠٢١ فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تقدم خدماتها من خلال سيارة متنقلة تتواجد بمقر الحرف والصناعات المختلفة التى تشتهر بها محافظات مصر بهدف التعريف بالهوية المصرية للحرف التراثية والمهارات التى يتمتع بها أصحاب الحرف المصريين وذلك بهدف نشر فكر العلامة التجارية و التدريب على مهارات التسويق الاليكترونى و تقديم الاستشارات في مجال تنمية الأعمال.