وثائق مسربة.. دونالد ترامب لن يتلقى دعوة لحضور جنازة الملكة إليزابيث

كتبت شيماء عبد المنعم

تشير وثائق مسربة إلى رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب لن يتلقى دعوة لحضور جنازة الملكة الأسبوع المقبل، وغالبًا ما تحدث الرئيس الأمريكى السابق عن إعجابه العميق والشخصى بالملكة الراحلة، لكن حسب ما نشر موقع الديلى ميل من غير المتوقع أن يكون من بين المعزين فى قداس يوم الاثنين المقبل بأعداد محدودة بسبب ازدحام المصلين.



البيزابيث والرئيسان ترامب وجو بايدن

ولن تتم دعوة سوى رؤساء الدول الحاليين وزوجاتهن، مما يعنى أن جو وجيل بايدن سيكونان من بين أولئك الذين يقدمون العزاء فى وستمنستر آبى.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) إن الدير سيكون مكتظًا لدرجة أنه سيكون من المستحيل تقديم المزيد من الدعوات، وفقًا للوثائق التى اطلعت عليها بوليتيكو.

وبدأ الملك تشارلز الثالث يومه فى لندن بزيارة قاعة البرلمان، فى قصر وستمنستر، حيث اجتمع بكل من مجلس العموم ومجلس اللوردات للتعبير عن تعازيهم، وألقى تشارلز كلمته الأولى كملك بحضور زوجته الملكة القرينة.

وسيطير الملك تشارلز برفقة كاميلا، الملكة كونسورت، إلى إدنبرة، حيث سيمشى فى حوالى الساعة 3:25 بالتوقيت المحلى فى موكب خلف نعش الملكة من قصر هوليرود هاوس فى إدنبرة إلى كاتدرائية سانت جايلز.

وسيتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة الموكب أثناء تحركه على طول شارع رويال مايل.

وستقام خدمة صلاة للاحتفاء بحياة الملكة الساعة 4:00 عصرا واعتبارًا من الساعة 5:00 عصرا، وسيتمكن أفراد الجمهور من مشاهدة التابوت الذى سيرقد فى الكاتدرائية لمدة 24 ساعة.

ويقول المسئولون إن نظام الطابور سيكون مطبقًا، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبًا، تم تحذير الحاضرين من أنه من المحتمل أن يشمل ذلك الوقوف لعدد من الساعات.

وسيسافر الملك أيضًا إلى قصر هوليرود هاوس ، حيث سيلتقى برئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون، وسيحضر هو والملكة القرينة بعد ذلك البرلمان الاسكتلندى حيث سيقدم الأعضاء خطابات التعزية.

فى المساء، سيقيم الملك تشارلز وقفة تأبين مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة فى كاتدرائية سانت جايلز، حيث تستريح الملكة.

وسيتم نقل نعش الملكة من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبرة غدا الثلاثاء، ثم بالطائرة إلى لندن برفقة ابنتها الأميرة الملكية ، الأميرة آن.

ومن المتوقع أن يصل التابوت إلى لندن قبل الساعة 7:00 مساء بوقت قصير ، ثم يسافر بعد ذلك إلى قصر باكنجهام ، حيث سيكون فى استقباله الملك وكاميلا.

ورغم أن الطريق ، من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبرة، لم يتم الإعلان عنه بعد ، إلا أن أفراد الجمهور سيتمكن من مشاهدة الموكب.