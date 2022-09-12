هل تحب السوشي؟.. تعرف على فائدة الأعشاب البحرية فى السوشي

كتبت إيناس البنا

أصبح السوشي الآن أحد أكثر الأطباق المحبوبة لدى لكثير حول العالم، على الرغم من أنه طبق أصلي لليابان ، عادة ما يتم تحضير الطبق عن طريق إضافة طبقات من السمك والخضروات والأرز ثم تغليفها بالأعشاب البحرية، ويمكن أيضًا أن تكون هناك أنواع أخرى من السوشي مصنوعة باستخدام مصادر مختلفة من البروتينات.

ومع ذلك ، تظل الأعشاب البحرية أحد المكونات الرئيسية في السوشي، وفاق لموقع " timesnownews " يُعرف أيضًا باسم خس البحر، لها العديد من الفوائد الغذائية الأخرى وهو أيضًا خيار صحي، ليس فقط في السوشي ، يمكنك أيضًا تضمين هذه الخضار الخضراء جنبًا إلى جنب مع الأطباق الأخرى.

فوائد تناول الأعشاب البحرية



يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الموجودة فيه:



يحتوي هذا النبات البحري على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة الموجودة فيه والتي تشمل فيتامين C والكالسيوم والفولات والثيامين والنحاس والحديد والمغنيسيوم وغيرها. هذه المعادن مهمة لحسن سير عمل الجسم.

يمكن أن يمنحك دفعة من اليود:



هذا فيتامين مهم يحتاجه هرمون الغدة الدرقية وكذلك في عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك ، من المهم أن تتحقق من كمية الأعشاب البحرية التي تستهلكها.

تساعد في الحفاظ على صحة القلب:



يمكن أن يساعد استهلاك الأعشاب البحرية على تقليل الكوليسترول الذي يعمل في النهاية على الحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم صحة القلب، كما أنه يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا للأمعاء:



تحتوي هذه الخضار على كميات عالية من الألياف الموجودة فيها والتي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا الجيدة، لديهم أيضًا سكريات فيها والتي تعد صحية للأمعاء أيضًا.