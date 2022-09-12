هل تأكل الكثير من البطاطس؟.. اعرف كيف تؤثر على صحتك

كتبت إيناس البنا

البطاطس مفضلة لدى العديد من الناس ويحب الناس حول العالم تناولها، من المعروف أن هذه الخضار تؤكل بأشكال وأنواع مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم ، عند إضافتها مع غيرها من الخضار أو تناولها على شكل بطاطا مقلية.

ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من البطاطس يمكن أن يكون له آثار على جسمك أيضًا، لذلك يوصى خبراء التغذية وفقا لموقع " onlynyhealth"، بتناول هذه الخضار بكميات محدودة وليس أكثر من اللازم، تحتوى البطاطس على مغذيات بالإضافة إلى الكربوهيدرات، ألقِ نظرة على تأثيرات تناول البطاطس.

يمكن أن يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول:



البطاطس غنية بالألياف والبروتينات ويمكن أن يساعد تناولها على البقاء ممتلئًا لفترات أطول من الوقت، عندما تكون ممتلئًا لفترة أطول ، تصبح فرص الإفراط في تناول الطعام منخفضة أيضًا ويمكن أن يساعد ذلك في إنقاص الوزن.

من الممكن أن تسبب زيادة مستويات السكر :



تميل الكربوهيدرات إلى زيادة مستويات السكر في الدم وتزداد المخاطر بشكل أكبر عند قليها، لذلك يوصى بتناول البطاطس مع نوع من البروتين مثل الدجاج أو السمك أو البيض.

يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن:



إذا كنت تقوم بقلي البطاطس بدلاً من خبزها أو سلقها، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، قد تؤدي إضافة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية وتؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.

قد لا تكون صحية لبشرتك:



عندما تقلى البطاطس، يمكن تكوين منتجات نهائية متقدمة للجليكيشن (AGEs) والتي تستقر في النهاية على بشرتك وهذا يمكن أن يجعل بشرتك تتقدم في العمر بشكل أسرع.