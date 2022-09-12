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نيوزلندا تعلن إلغاء عدد من قيود فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:09 ص
نيوزلندا تعلن إلغاء عدد من قيود فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل لقاح كوورنا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين، إلغاء عدد من قيود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء البلاد بدءا من اليوم.
 
وذكر "راديو نيوزلندا" أن إلغاء القيود يشمل إسقاط ارتداء الكمامات إلزاميا عدا في المنشآت الصحية ودور المسنين، وإلغاء متطلبات اللقاح للمسافرين الوافدين وأطقم الطيران، والبدء في إصدار تقارير الإصابات بشكل أسبوعي وليس يومي.
 
كما ستستمر السلطات في دعم الأنشطة التجارية والعمال، وسيكون على المصابين عزل أنفسهم بالمنزل لسبعة أيام فقط وتتاح الأدوية المضادة للفيروسات لكبار السن فور تأكد إصابتهم بالمرض.
 
وأوضحت أردرن أن القرار يأتي في ظل انخفاض عدد المرضى في المستشفيات لأدنى مستوياته منذ فبراير الماضي، وتحقيق نجاح كبير في تلقيح المواطنين، وإتاحة الأدوية المضادة للفيروسات بشكل واسع.
 
 

نيوزلندا

كورونا

الغاء القيود

اللقاح

كبار السن



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