اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:43 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس موقع التنسيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعا للعام الجامعى 2022/ 2023 .
 
واوضحت وزارة التعليم العالى أن  مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب صباح الغد على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg 
 
وأشارت وزارة التعليم العالى وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-
عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.
عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.
الإجمالي: 196187.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن  عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة: 
كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.
كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.
الإجمالي: 64741.
معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.
معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.
الإجمالي: 126108.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849. 
وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.
 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات2022

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

نتيجة التنسيق

اخبار مصر

تنسيق الجامعات 2022

نتيجه نتسيق المرحله الثالثه

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. مكتب التنسيق يعلن النتائج ويؤكد ترشيح 190849 طالب بالكليات والمعاهد العليا.. 5338 حالة استنفاذ رغبات وإتاحة التسجيل مرة أخرى بموقع التنسيق.. و13 سبتمبر انطلاق مرحلة التحويلات

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:02 م

تنسيق المرحلة الثالثة.. إعلان النتائج وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 09:56 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تتصدر بالتزامن مع اقتراب إعلان النتيجة.. Bruno savio واقترابه من الأهلى.. دينا مشرف بعد حصدها ذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.. وموعد كأس العالم الأندية

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:30 م

أخبار × 24 ساعة.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 12:00 ص

التعليم العالى: مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة يوما إضافيا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:57 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة