نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

كتب محمد صبحى

أتاح موقع التنسيق الالكترونى نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية التعرف على النتيجة برقم الجلوس على الرابط التالى

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعا للعام الجامعى 2022/ 2023 .

واوضحت وزارة التعليم العالى أن مكتب التنسيق بدأ في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني) عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9/9/2022 وقد تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب صباح الغد على موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وأشارت وزارة التعليم العالى وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.