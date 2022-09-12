ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15400 طنا تشمل : 9200 طن بضائع متنوعة و3000 طن أسمنت و3200 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29248 طنا تشمل : 7300 طن قمح و3050 طن ذرة و947 طن خشب زان و1745 طن ابلاكاش و3200 طن أرز و3754 طن ميثانول و9052 طن خردة و200 طن زيت طعام.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3208 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 114815 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 148639 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4012 شاحنة.