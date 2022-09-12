موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق سيتيح إمكانية تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب.

جدير بالذكر أنه استنفد عدد 3606 طلاب من القسم العلمي، وعدد 1732 طالبا وطالبة من القسم الأدبي بالمرحلة الثالثة للتنسيق الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وعلى الطلاب إبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.

وكان مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المُحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.