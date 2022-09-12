اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:32 ص
موقع التنسيق يعلن إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة المستنفدين للرغبات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق سيتيح إمكانية تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، الذين استنفدوا الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب.
 
جدير بالذكر أنه استنفد عدد 3606 طلاب من القسم العلمي، وعدد 1732 طالبا وطالبة من القسم الأدبي بالمرحلة الثالثة للتنسيق الرغبات، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وعلى الطلاب إبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.
 
وكان مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المُحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالي:-
عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.
عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.
الإجمالي: 196187.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة: 
كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.
كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.
الإجمالي: 64741.
معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.
معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.
الإجمالي: 126108.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.
إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849. 
وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد ببغ (579612) طالب وطالبة.
 
 

السيد عطا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

موقع التنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. اعرف النتيجة برقم الجلوس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:43 ص

طوارئ بجامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد.. المقبولون بالكليات يستكملون التقديم وإجراء التنسيق الداخلى.. كشف طبى وشهادة التطعيم بلقاح كورونا شرط التقديم.. وتوجيه غير الملقحين لمستشفيات الجامعة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. إعلان تنسيق المرحلة الثالثة وترشيح 190849 طالبا بالكليات والمعاهد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:00 ص

البحرين والولايات المتحدة تبحثان التنسيق الأمني

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة