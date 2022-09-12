منتدى التكنولوجيا بين أمريكا ومصر يقترح حلولا وشراكات مبتكرة بشأن تغير المناخ

كتبت رباب فتحى

يعقد منتدى التكنولوجيا المستدامة بين الولايات المتحدة ومصر، الذي ينظمه المكتب التجاري السفارة الأمريكية في القاهرة، في 13 سبتمبر ، حيث سيجمع العديد من الشركات الأمريكية لمناقشة الأفكار والحلول العملية لتطوير الاستدامة في الصناعة المصرية، والحد من انبعاثات الكربون، واستخدام التحويل الرقمي لزيادة الكفاءة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

وقال الوزير المستشار للشئون التجارية في السفارة الأمريكية كيث كيركهام: "إننا على ثقة من أن الخبرة العالمية للشركات الأمريكية وتقنياتها المبتكرة تجعلها أفضل الشركاء للقطاع الخاص المصري لتحقيق أولويات الحكومة المصرية." وأضاف "يوفر هذا المنتدى فرصة لمناقشة التحديات والحلول المتاحة الآن حيث تعمل مصر والولايات المتحدة معًا لمعالجة تغير المناخ."

ستعرض سلسلة من الندوات وجهات نظر القطاع الخاص حول موضوعات مثل إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، والاقتصاد الناشئ المعتمد على الهيدروجين، وموارد المياه المستدامة، والتحول القائم على تكنولوجيا المعلومات. وتناقش الجلسة الختامية أيضا أدوات التمويل للمشاريع المستدامة.

وسيلقي القائم بأعمال السفير الأمريكي، السفير دانيال روبنستين، الكلمة الافتتاحية تليه كلمة قيادات وممثلون عن وزارة البيئة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن تشارك وزارتا البترول والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسات المنعقدة بعد الظهر. كما سيشارك ممثلون عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والصندوق السيادي المصري، وبنك CIB ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).