مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين فى هجوم صاروخى روسى على خاركيف

وقال سينيهوبوف -في بيان نشر عبر قناة تليجرام- "قتل شخص وجرح أحد المارة"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت لاحق ، أوضح الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف أن عدد المصابين ارتفع إلى أربعة. في حين تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، على انقاذ المصابين .