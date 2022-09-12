اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين فى هجوم صاروخى روسى على خاركيف

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:33 م
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين فى هجوم صاروخى روسى على خاركيف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي شن ضربة صاروخية على مدينة خاركيف، فيما وردت أنباء تفيد بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

 

وقال سينيهوبوف -في بيان نشر عبر قناة تليجرام- "قتل شخص وجرح أحد المارة"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

 

وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت لاحق ، أوضح الحاكم الإقليمي لمنطقة خاركيف أن عدد المصابين ارتفع إلى أربعة. في حين تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، على انقاذ المصابين .

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة