اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية اللاجئين: مساعدات عاجلة بـ 68 مليون دولار لدعم اللاجئين فى أوغندا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:55 م
مفوضية اللاجئين: مساعدات عاجلة بـ 68 مليون دولار لدعم اللاجئين فى أوغندا نازحين - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية لـ 96،000 لاجئ فروا إلى أوغندا حتى الآن هذا العام، تحتاج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل عاجل إلى 68 مليون دولار للمساعدة والخدمات المنقذة للحياة.

ووفق بيان المنظمة، "تسعى المفوضية مع 41 كيان من شركاء العمل الإنساني بما في ذلك ست وكالات تابعة للأمم المتحدة و25 منظمة دولية و10 منظمات غير حكومية وطنية - للحصول على تمويل حتى نهاية العام لدعم ما يصل إلى 150 الف لاجئ، مع استمرار وصول الوافدين".

وأشار البيان، إلى أنه في بداية عام 2022، كانت أوغندا تستضيف بالفعل أكثر من 1.5 مليون لاجئ، مما يجعلها واحدة من أهم البلدان المضيفة للاجئين في العالم والأكبر في القارة الأفريقية.

 

 


الأمم المتحدة

مفوضية اللاجئين

اوغندا

لاجئين

القارة الافريقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة