مفوضية أوروبا تُخصص 3.26 مليار يورو لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية فى سلوفينيا

كتبت: هناء أبو العز

خصصت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، 3.26 مليار يورو، في إطار سياسات التماسك الأوروبية للفترة بين 2021-2027، لدعم سلوفينيا في تعزيز التنافسية الاقتصادية والتحول الرقمي وتنفيذ الأهداف المناخية لديها.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل قليل، أن هذه الأموال ستعالج الفوارق الإقليمية في سلوفينيا من خلال تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتمكين التحول الرقمي للاقتصاد والاستثمار في الإدماج الاجتماعي والتدريب على المهارات والتوظيف والمساعدة في تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي في البلاد.

وأضاف البيان: أن سلوفينيا ستستثمر 806 ملايين يورو في إطار صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي "ERDF" من أجل انتقال أكثر إخضرارًا ومنخفض الكربون نحو اقتصاد مرن خالٍ من الكربون.. فيما ستسهم الأموال في إزالة الكربون من البلاد وكذلك في تطوير الطاقات المتجددة. وعلى وجه الخصوص، سيتم الاستثمار في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

وتابع البيان: ستعمل أموال الاتحاد الأوروبي أيضًا على التخفيف من مخاطر تغير المناخ وتعزيز الاقتصاد الدائري في الأعمال التجارية وضمان إدارة فعالة لموارد المياه وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في سلوفينيا.

علاوة على ذلك، ستعمل 249 مليون يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF) على تحقيق انتقال عادل للطاقة من خلال مساعدة المناطق السلوفينية على تجنب استخدام الفحم بحلول عام 2033 بجانب تعزيز فرص التدريب والتوظيف والمساهمة في تنويع ومرونة الاقتصاد المحلي وإحياء المناطق المتدهورة .