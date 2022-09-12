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مفاجأة فى حرارة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:18 م
مفاجأة فى حرارة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،  مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :
 
- الاثنين 12 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
- الثلاثاء 13 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
- الأربعاء 14 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 
- الخميس 15 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة
 
- الجمعة 16 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 33 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
 
- السبت 17 سبتمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة المحسوسة 32 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 38 درجة
 
 

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