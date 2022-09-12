مطار الغردقة الدولي يستقبل 10 آلاف سائح على متن 65 رحلة طيران دولية

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 65 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.
على جانب آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية سياحية، أغلبها أوروبية، وأكثرها وصولا من المطارات التشيكية، حيث تقل على متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة.
وكشفت كشوف الطيران الأسبوعية المقرر وصولها لمطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى و حتى نهاية الأسبوع، وصول 115 رحلة طيران أغلبها أوروبية، حيث تعد السياحة التشيكية فى المقدمة الجنسيات الوافدة لمرسى علم، يليها السياحة الإيطالية ثم البولندية والألمانية.
وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، أن الرحلات التى تصل خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية، وبعد 110 رحلات دولية أوروبية 5 رحلات داخلية.
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