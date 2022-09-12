مطار الغردقة الدولي يستقبل 10 آلاف سائح على متن 65 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار اليوم الإثنين، 65 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط، ونقلهم للفنادق لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وقال مصدر من مطار الغردقة، أن أكثر الرحلات وصولا اليوم الرحلات الألمانية، وهى أكثر الجنسيات وصولًا للغردقة خلال الوقت الحالي، موضحًا أن يتم تسهيل إجراءات الدخول للركاب، ونقلهم للفنادق للاستمتاع على شواطئ البحر الأحمر.