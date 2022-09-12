مصرع موظف وابنه وإصابة شاب في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي أب ونجله مصرعهما، فيما أصيب شاب إصابة بالغة في الكتف، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الكسارة على طريق الصالحية الجديدة – مفارق القرين، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الكسارة على طريق الصالحية الجديدة – مفارق القرين، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع كلٍ من: على إبراهيم حسن معالي، 59 سنة، موظف بقسم الصيانة في الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، مقيم في الصالحية الجديدة، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي في المخ ونزيف بالبطن، ونجله أحمد، 23 سنة، متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسر في الضلوع، فيما أصيب المدعو إسلام خالد محمد، 23 سنة، مقيم في الصالحية الجديدة، باشتباه في وجود خلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.