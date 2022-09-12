مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي مواطن مصرعه وأصيب 5 مواطنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة اسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين انقلاب ملاكي طريق اسيوط الغربي قبل الإقليمي بـ 2 اتجاة قبلي، وتبين وجود 5 مصابين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.