مصرع عامل فى حادث تصادم على الطريق بجرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 30 سنة يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العام وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل في حادث تصادم بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوجود حادث تصادم ومتوفي دائرة مركز جرجا وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو ياسر ا ح ج 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بدراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو علي ش ع 24 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام وبسؤال قائد التروسيكل ووالد المتوفي المدعو الأمير ح ج 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية تم التحفظ علي الدراجتين.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بالضلوع ونزيف داخلي حاد أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.