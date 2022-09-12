مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار و3 متهمين يلقون الجثمان فى ترعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نجحت مباحث مركز الباجور، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، في كشف لغز العثور على جثمان عامل داخل جوال، في ترعة العطف دائرة مركز الباجور، بعدما تم العثور عليه ظهر الجمعة الماضي، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية بالمنوفية والتي أشرف عليها اللواء حسن النحراوي مدير المباحث، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث شبين الكوم والباجور في كشف هوية الجثمان،بعدما حضرت سيدة مقيمة قرية شبرا خلفون دائرة مركز شبين الكوم وتعرفت على الجثمان لزوجها عامل، مقيم في نفس القرية، وذلك بعد تغيبه منذ 5 أيام، وتم تحرير محضرا بالواقعة، حمل الرقم 15106 جنح مركز الباجور لسنة 2022، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقرر اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، واللواء حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري فى الواقعة وتبين أن المجنى عليه سقط بحفره أثناء التنقيب على الآثار وقام 3 أشخاص المتواجدون معه أثناء التنقيب على الآثار بوضعه في جوال، ونقلوه على تروسيكل من شبرا خلفون إلى مكان العثور على الجثمان في ترعة العطف دائرة مركز الباجور على حدود قرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية ، خوفا من المسألة القانونية، حيث تبين بالكشف على المجني عليه، عن وجود جرح في الرأس، ولكنه لم يكن السبب في الوفاة، موضحًا أن المتهمين في القضية، أكدوا خلال التحقيقات الأولية، اعترافهم بالواقعة، وأنهم ألقوا الجثمان في هذه المنطقة ،خوفا من المسائلة القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.