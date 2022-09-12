اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة سقطت من بلكونة الطابق الثالث في المحلة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:54 م
مصرع طفلة سقطت من بلكونة الطابق الثالث في المحلة بلكونة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة حتفها، على أثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطفة المنشية الجديدة ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلة من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط طفلة تدعى "م.ا."، بعد أن اختل توازنها وسقطت من البلكونة بالطابق الثالث، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

المحلة

جثة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة