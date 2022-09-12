مصرع طفلة سقطت من بلكونة الطابق الثالث في المحلة

الغربية مصطفى عادل

لقيت طفلة حتفها، على أثر سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في منطفة المنشية الجديدة ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوى مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلة من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين سقوط طفلة تدعى "م.ا."، بعد أن اختل توازنها وسقطت من البلكونة بالطابق الثالث، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.