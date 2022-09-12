مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة في البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 اشخاص، مساء اليوم الأثنين، في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 15 طريق الزعفرانة - غارب، تم نقل المصابين بمستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة .

كان ورد بلاغ لغرفة العمليات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة بالكيلو 15 طريق الزعفرانة - غارب، وتبين ان الحادث أسفر عن مصرع شخص، واصابة 5 اشخاص تراوحت إصاباتهم ما بين الجروح والكدمات والسحجات.

وتم إخلاء المصابين والجثة عن طريق اسعاف البحر الأحمر الي مستشفي رأس غارب المركزي واودعت الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.

ووجه الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، بعمل جميع ما يلزم من إجراءات طبية عاجلة للمصابين بالتنسيق مع مستشفي رأس غارب و إدارة الطوارئ بالمديرية وسرعة استخراج تقرير مفتش الصحة للمتوفية

والمصابين هم " اسماء . س " 46 سنة، والمصابين " علي .م " 3 سنوات، وعبد الرحمن. هـ " 18 سنة، ومريم . هـ " 14 سنة، وفاطمة .ه” 18 سنة، والمتوفية " شيماء .س" 25 سنة، وجميعهم من أبناء مدينة رأس غارب.