مصرع شخص وإصابة 3 آخرين صدمتهم سيارة على طريق أسيوط الزراعي

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارة بهم على طريق مصر أسيوط الزراعي جنوب الجيزة، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين من خلال الفحص، اصطدام سيارة مسرعة بأربع أشخاص، نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.