مصرع سيدة وإنقاذ 8 أشخاص والبحث عن طفل في مياه بحر مويس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا، فيما يواصل ضباط الإنقاذ النهرى، البحث عن طفل بمياه بحر مويس، وذلك إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس أمام كوبرى شفيق دائرة مركز منيا القمح، فيما أفاد شهود عيان بالواقعة، أن الأهالى تمكنوا من إنقاذ 8 أشخاص من الموت غرقًا.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا يفيد سقوط سيارة محملة بعدد من الركاب بمياه بحر مويس، وتم الدفع برجال الانقاذ النهرى لموقع البلاغ، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح لموقع البلاغ.

وتم إنتشال جثمان سيدة لقيت مصرعها غرقا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، فيما لا يزال ضباط الإنقاذ النهرى يبحثون عن طفل عمره عامين بمياه البحر، وتمكن عدد من الأهالى من إنقاذ 8 أشخاص كانوا على متن السيارة من الموت غرقا.