مصرع ربة منزل تعدى عليها زوجها بالضرب في أخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 21 سنة مصرعها بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وذلك عقب قيام زوجها المريضى نفسيا بالتعدى عليها بالضرب داخل المنزل بسبب خلافات زوجية بينهما تم ضبط المتهم وأعترف بإرتكاب الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوجود جثة لسيدة داخل منزلها مسجاه على الأرض وبها إصابات وكدمات بالوجه والرأس وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث كركز شرطة أخميم بوجود جثة المدعوة مني ا م 21 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية مسجاه بصالة المنزل بالطابق الأرضي ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها " كدمات وتورم بالرأس والوجه "

وبسؤال والد زوج المتوفاة المدعو أسعد ع ا56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بإتهام زوجها المدعو حسام ا ع ا 24 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافا تزوجية وأضاف بأنه مهتز نفسياً تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.