مشاهدة نعش الملكة إليزابيث فى أسكتلندا وموكب بقيادة تشارلز أبرز أحداث اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المشيعين في إدنبرة سيسمح لهم بمشاهدة نعش الملكة إليزابيث الثانية الذي يرقد في كاتدرائية سانت جايلز من حوالي الساعة 5:30 مساءً يوم الاثنين، مع توقع حشود كبيرة.

وأعلنت الحكومة الاسكتلندية أن مشاهدة النعش ستستمر حتى الساعة 3 عصرا يوم الثلاثاء ، قبل أن يتم تحضير النعش لنقله من سانت جايلز إلى مطار إدنبرة ثم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى نورثولت خارج لندن ، برفقة الأميرة آن ، الأميرة الملكية.

وطُلب من المعزين الانضمام إلى طابور من كاتدرائية سانت جايلز فى ميدان جورج بالقرب من حديقة "ميدوز" فى الجانب الجنوبى من إدنبرة، على مسافة قصيرة من الكاتدرائية. سيتم منح كل من المعزين رباطًا للمعصم للسماح بدخول الكاتدرائية ، ويواجهون عمليات تفتيش أمنية على غرار المطار.

ومن المتوقع وجود حشود كبيرة ومن المحتمل أن تتأخر وسائل النقل العام. وقالت الحكومة "يطلب من الناس الاستعداد للوقوف في طوابير طويلة".

وقد يتم إغلاق قائمة الانتظار في وقت مبكر لضمان دخول أكبر عدد ممكن من الزوار إلى الكاتدرائية قبل انتهاء فترة الاستلقاء إذا كان من الواضح أن أولئك الذين ينضمون إلى قائمة الانتظار بعد ذلك الوقت لا يمكن استيعابهم.

وسيُطلب من المعزين أن يمروا أمام النعش دون توقف ، لتمكين أكبر عدد ممكن من الناس من القيام بذلك. بمجرد أن يعبر الناس عن احترامهم ، يُطلب منهم الابتعاد عن المخارج للسماح لقائمة الانتظار بالاستمرار في التدفق.

ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في شارع رويال مايل ، وهو شارع منحدر من العصور الوسطى يربط بين قلعة إدنبرة وقصر هوليرود هاوس وسط حشود كثيفة لمشاهدة الملك تشارلز الثالث وأعضاء آخرين من العائلة المالكة يقودون موكبًا بطيئًا يحمل نعش الملكة من القصر إلى سانت جايلز لخدمة عصر الإثنين.

في وقت لاحق من يوم الاثنين ، سيذهب الملك والملكة القرينة إلى البرلمان الاسكتلندي لتلقى العزاء والاستماع إلى الخطب من قبل قادة الأحزاب الاسكتلندية. افتتحت الملكة البرلمان عام 1999 ، ومبناه الجديد في عام 2004 ، حيث زارته عشر مرات خلال فترة حكمها.