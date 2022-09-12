مسئولو العلاج الحر بالمنوفية يجتمعون لمناقشة الوضع الراهن للمنشآت الصحية الخاصة

المنوفية - محمد فتحى

عقدت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية اليوم الإثنين، اجتماع موسع برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، لمسئولي العلاج الحر بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة للمديرية وذلك للوقوف على آخر المستجدات والوقوف على أهم السلبيات والتحديات التي واجهت فرق المرور خلال الفترة الماضية لاتخاذ اللازم نحو تلافي تلك السلبيات وبحث السبل المتاحة لتحسين الأداء،بناءً على توجيهات وتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة.

وبدأ الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير لمسئولي العلاج الحر لمجهوداتهم الدؤوبة لأحكام الرقابة على منافذ تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمنشآت الصحية بالقطاع الخاص على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أنه قد تم مناقشة الخطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتكثيف المرورات الدورية على جميع المنشآت الصحية الخاصة مع تشديد الرقابة الصارمة من خلال تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل تلك المنشآت لاسيما المنشآت المخالفة.

كما وجَّهت مدير إدارة العلاج الحر عدة توجيهات تماشياً مع رؤية وزارة الصحة والسكان ورؤية مديرية الشئون الصحية والتي من شأنها الحد من زيادة أعداد الولادات القيصرية الغير مبررة بالمستشفيات الصحية الخاصة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية حفاظاً على صحة الأم والجنين والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وفي نفس السياق تم التنويه على توجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها خلال ال 6 أشهر الماضية تماشياً مع رؤية مديرية الشئون الصحية نحو حوكمة البيانات وتحليل أسباب الولادات القيصرية وإلزام جميع المستشفيات الخاصة بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية بالإضافة إلى تشجيع الأطقم الطبية على زيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الالم وزيادة حملات التوعية بأضرار الولادات القيصرية غير المبررة وخطورتها على الأم والجنين وفوائد ومزايا الولادة الطبيعية.

وفي سياق آخر ذات صله تم التوجيه بتكثيف المرورات الدورية على مراكز النساء والتوليد وكذلك تكثيف المرور الدوري على الأماكن الغير مرخصة واتخاذ اللازم حيال ذلك.