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محمود محي الدين: 600 مليون شخص في أفريقيا يعانون من عدم وجود الكهرباء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:10 م
محمود محي الدين: 600 مليون شخص في أفريقيا يعانون من عدم وجود الكهرباء جانب من المداخلة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية، أن هناك تقصيرا شديدا من الدول المتقدمة في قضية التغيرات المناخية تجاه أفريقيا، وأفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من التغيرات المناخية.
 
وأضاف الدكتور محمود محي الدين، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن بعض المدن الساحلية في افريقيا مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية في العالم، مشددا على ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة لمواجهة التغيرات المناخية.
 
وتابع: "الانبعاثات الكربونية زادت 14% قبل الأزمة الروسية الاوكرانية، والمياه والطاقة والغذاء شديدة الارتباط بقضية التغيرات المناخية"، لافتا إلى أن هناك 800 مليون انسان حول العالم ليس لديهم كهرباء بينهم 600 مليونا في أفريقيا.

صندوق النقد الدولي

محمود محي الدين

ازمة الكهرباء

ازمة الطاقة



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