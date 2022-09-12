محافظ كفر الشيخ: فتح قنوات التواصل ولقاءات أسبوعية مع أولياء الأمور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، من محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، باستقبال 2144 مدرسة، إضافة للمدارس التي تم تطويرها وتجهيزها وعددها 100 مدرسة، ليكون الإجمالي 2244 مدرسة، لـ 859 ألفا و 716 طالبا وطالبة، بالتعليم العام والفني، منهم 768 ألفا و431 طالبا وطالبة في التعليم العام و 91 ألفا و285 طالبا وطالبة في التعليم الفني.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ وسائل جديدة للتواصل بين المسئولين بالتعليم وأولياء الأمور، للاستماع لهم، إضافة لعقد لقاءات بالمديرية والإدارات التعليمية مع أولياء الأمور، وجذب الطلاب للمدارس بممارسة كافة الأنشطة، وتحفيز ذوي الهمم، كما وجه بزيادة المساحات الخضراء بالمدارس وزراعة الاشجار.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سيتم عقد لقاءات أسبوعية بالإدارات التعليمية، للاستماع لأولياء الأمور، وتم تحديد يوما لكل إدارة تعليمية، إضافة لتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب, والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.