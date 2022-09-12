محافظ سوهاج يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة " بقرية "العوامية".. صور

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية بمركز ساقلتة اليوم، بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية العوامية، للوقوف على نسب التنفيذ، ومتابعة سير العمل، وتذليل أية معوقات، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة .

واستهل المحافظ جولته بزيارة مركز شباب العوامية، حيث تفقد الأعمال التي تمت بالمركز، ومنها " المبنى الإداري الجديد، والسور المحيط بمركز الشباب، وملعب النجيل الخماسي "، ووجه المحافظ مسئولي الشباب والرياضة برفع كفاءة الملعب القديم بالمركز، واستغلال المساحات الشاملة به، وتنسيق الموقع العام بالمركز، تماشيا مع الأعمال التي تمت ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

كما تفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية، بنسبة تنفيذ 100%، واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل عن المركز ، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال، ويهدف إلى تقديم 8 خدمات خاصة برعاية وتنمية الأسرة والطفل ومنها " إعادة تأهيل وحضانة الطفل، وتعديل السلوك، ويشمل " حضانة، مركز علاج طبيعي، صالة ألعاب رياضية علاجية، عيادات تخاطب، ورش تدريب، فصل محو أمية، عيادة تنظيم أسرة، ومركز مودة للمقبلين على الزواج "، ويعد المركز واحدا ضمن 15 مركز على مستوى المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية العوامية، والتي يتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ 75%، على مساحة 2000 متر مربع، وبتكلفة 36 مليون جنيه، وتتكون الوحدة من طابقين " أرضي + علوي "، وتشمل " عدد 2 عيادة طب أسرة، ومكتب صحة، وتطعيمات ومتابعة نمو طفل، وصيدلية، ودورات مياه، وغرف للتعقيم والفرز، وخدمة منتفعين، ومكتب لخدمات كبار السن، ومعمل للدم، وآخر للطفيليات، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي والأسري، وعيادة للصحة العامة.

والتقى المحافظ خلال جولته بقرية العوامية عددا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمشروعات حياة كريمة، التي ساهمت في تغيير واقع القرية، وتوفير الخدمات اللازمة والأساسية لهم في مختلف مناحي الحياة، موجهين الشكر للقيادة السياسية على مبادرة " حياة كريمة "، والاهتمام غير المسبوق بقرى محافظة سوهاج .