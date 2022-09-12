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محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لقرية التراث وأماكن إيواء الهجن بشرم الشيخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:27 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية لقرية التراث وأماكن إيواء الهجن بشرم الشيخ مضمار الهجن
جنوب سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، الأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بمضمار الهجن بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
 
أعلن محافظ  جنوب سيناء، فى بيان له، أن القرية تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.
 
وأشار إلى أنه تجرى أعمال إنشاء مسجد الهجن، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار، لافتاً أنه تم الانتهاء بالكامل من المنصة الرئيسية ومنصات الجمهور، وقاعة كبار الزوار والوحدة البيطرية وجاري الاعمال في اطار التطوير الشامل لمضمار الهجن.
 

جنوب سيناء

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