اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمقر مجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 03:06 م
محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بمقر مجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء ياسر عامر

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تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة ميدانية تفقدية لمتابعة المشروعات بمدينة شرم الشيخ، العمل بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومشروع الحديقة المركزية.

تابع المحافظ معدلات ونسب التنفيذ بالمبنى، كما تفقد مركز الطوارئ للشبكة الموحدة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمكاتب الإدارية، وأعمال التشجير والزراعات والتجميل بمجلس المدينة..

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

كما تفقد المحافظ العمل بالحديقة الحديقة المركزية ومجمع "المول" والبنوك بمدينة شرم الشيخ، موضحا أن الحديقة تقام على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حي النور بجوار مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن المشروع يشمل زراعة مساحة 18 فدانا، بواقع 500 نخلة، و5500 شجرة، حيث تسهم هذه المساحات الخضراء في امتصاص 1170 طن/سنويا من الكربون.

وأثنى المحافظ خلال الجولة علي معدلات ونسب التنفيذ مطالباً بتكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من الأعمال طبقا للمواعيد المتفق عليها.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء، الأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بمضمار الهجن بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل تشمل 10 ورش حرفية، 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مسجد الهجن، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا أعمال مد شبكة الطرق بالمضمار.

رافقه المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظ جنوب سيناء، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع.

 


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