محافظ المنيا يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمناقشة خطة المحافظة الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد، ولإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، ولتلافي كافة الملاحظات حرصاً على سلامة العملية التعليمية وراحة وأمان كافة أبناء المحافظة من الطلاب.

جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد النوبي، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديري الإدارات التعليمية، وممثلي المرور، والحماية المدنية، والإسعاف.

وقال المحافظ، إن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات المبكرة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة استنفار كافة جهود الأجهزة التنفيذية المنوطة بالعملية التعليمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى ونهو كافة الإجراءات الواجب اتخاذها بجميع مدارس المحافظة، وتلافي كافة الملاحظات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية، موجهاً باستمرار عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، وديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية لمواجهة أي طارئ.

كلف المحافظ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة إنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والدهانات، ورفع التشوينات ومخلفات أعمال الصيانة، الموجودة داخل نطاق المدارس، موجهاً مديري الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع، بتكثيف المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، وإجراءات السلامة والحماية المدنية، ومشيراً الى أنه تم تشكيل لجنة من الكهرباء والإدارة الهندسية والتفتيش الهندسي، وبرئاسة رؤساء الوحدات المحلية، لمراجعة كافة الوصلات الكهربائية، تلافياً لأي أخطار، إلى جانب عقد اجتماعات مع مديري المدارس لمراجعة كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة بخطة المحافظة للعام الدراسي القادم.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عددا من المشاكل والتحديات التي تواجه بعض المدارس بالمراكز التسع، ووجه بالعمل على حلها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وموجهاً الوحدات المحلية برفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة بجوار وحول أسوار المدارس، مع التأكد من أن كافة الطرق المؤدية إلى المدارس ممهدة، بالتنسيق مع مديرية الطرق، وشدد على منع تواجد الباعة الجائلين حول المدارس بالتنسيق مع إدارة المرافق، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني في محيط المدارس بخاصة فترتي الصباح والانصراف، بالتنسيق مع الأمن، والمرور، كما كلف المحافظ مكتب المتابعة بالديوان العام وادارة التفتيش المالي بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور.

وفي السياق نفسه، وجه المحافظ، مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديري المدارس لمراجعة، صيانة التخوت والكراسي ولمبات الإضاءة، ودورات المياه وصيانتها، مع التأكد من توافر الكتب المدرسية، لكافة المراحل التعليمية، وعدم ربط استلام الكتب الدراسية بالمصروفات.

كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بوضع خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأي أمراض أخرى معدية، مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن سلامة الطلاب.



محافظ المنيا يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد (2)



محافظ المنيا يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد (1)



محافظ المنيا يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد (3)