محافظ المنوفية يلتقى وفد "حياة كريمة" ويستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بوفد مؤسسة حياة كريمة لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بنطاق مركزى أشمون والشهداء، فضلًا عن استعراض الموقف النهائى للإستلام الإبتدائى لعدد من المشروعات المنتهي تنفيذها بالقطاعات المختلفة بالمبادرة.

وفى مستهل الإجتماع، قدم وفد مؤسسة حياة كريمة شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية والجهاز التنفيذى بالمحافظة على ما يبذلونه من جهد ميدانى في المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة نحو تذليل كافة العقبات بمواقع العمل المختلفة بنطاق المركزين، مؤكدين على أهمية إستمرار توحيد الجهود والتعاون التام مع المحافظة في إستكمال باقى المشروعات الجارى الإنتهاء منها بالمرحلة الأولى بالمبادرة لنهوها وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

كما تم خلال اللقاء إستعراض إقامة المجمع الصناعى المتكامل والذى يضم كافة الصناعات المتنوعة، بالإضافة إلى الصناعات الحرفية والتراثية التى تشتهر بها المحافظة وتقديم أوجه الخدمات والرعاية للصناع والحرفيين، وذلك بهدف توطين الصناعات المحلية والنهوض بها، هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية حرص على التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للمضى قدما للإنتهاء من مشروعات المبادرة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، لافتاً بأن مشروع " حياة كريمة " إستحق عن جدارة أن يطلق عليه لقب " مشروع القرن " كونه المشروع الوحيد في القرن الـ 21 الذي يتضمن أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدور الهام والحيوى الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة داخل المحافظة، مؤكداً على إستمرار الدعم والتعاون الكامل مع المؤسسة لإستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى ومراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها بمحافظة المنوفية بإجمالى 81 قرية ريفية بمركزى أشمون والشهداء، وتستهدف المبادرة تطوير واجهة قرى الريف المصري وتغيير نمط الحياة الريفية للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية شاملة بمختلف القطاعات الخدمية.