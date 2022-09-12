محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية لحالة تعانى من تصلب متناثر بالأعصاب

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم، حيث التقى المحافظ بالطفل "مصطفى إبراهيم السيد" البالغ من العمر (15) عاماً من ناحية أبو سنيطة بمركز الباجور والذى يعانى من مرض السمنة المفرطة وظروف صحية واجتماعية صعبة.

وأفاد الأطباء المختصين بأن حالته الصحية تحتاج إلى تدخل طبى عاجل، وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدته في نفقات العلاج وممارسة حياته بشكل طبيعي مع المتابعة الدورية لحالته الصحية لتقديم الدعم اللازم، يأتي هذا في استجابة فورية من محافظ المنوفية لمناشدة الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما استقبل محافظ المنوفية مواطنة من ناحية الشهيد فكرى ببركة السبع متزوجة وتعانى من تصلب متناثر بالأعصاب ولديها ثلاثة أبناء وليس لديها مصدر دخل ثابت، وقرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لها وتكليف العلاقات العامة باصطحابها بسيارة من المحافظة لمديرية التضامن الاجتماعي لإنهاء إجراءات تكافل وكرامة فوراً.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام بدراسة إمكانية إنشاء كوبرى مشاه على بحر شبين الكوم أمام مستشفى شبين الكوم التعليمي لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، كما أحال المحافظ طلب مواطن من ناحية المصيلحة بمركز شبين الكوم يتظلم من قرار لجنة التخطيط العمراني بشأن الموافقة على إلغاء وصلة شارع مقترح بقطعة أرض يمتلكها لإعادة العرض مرة أخرى واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

فيما وجه محافظ المنوفية مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم نحو طلب معلمة بإدارة أشمون التعليمية تلتمس نقلها إلى إدارة بركة السبع التعليمية مراعاة لظروفها الصحية وبما لا يؤثر على مصلحة العمل ، وكذا بحث إمكانية نقل طفلة بمرحلة رياض الأطفال من المدرسة اليابانية بقويسنا إلى المدرسة اليابانية بشبين الكوم نظراً للظروف الأسرية التي تعرضت لها الأسرة، هذا وقد كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص ودراسة إمكانية تقنين وضع يد مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة بناحية أبو مشهور ببركة السبع لقطعة أرض أملاك دولة لإقامة محل تجارى يساعده على تحمل نفقات الحياة وأعباء المعيشة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار سلسلة لقاءات المواطنين التي يتم تنظيمها بشكل يومي، مؤكدًا على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.