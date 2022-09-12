اليوم السابع
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محافظ القليوبية يضبط سيارتين نقل يسيران عكس الاتجاه فى الطريق الحر ببنها

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:27 ص
محافظ القليوبية يضبط سيارتين نقل يسيران عكس الاتجاه فى الطريق الحر ببنها أثناء ضبط السيارات
القليوبية إبراهيم سالم

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ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية سيارتين نقل تسيران عكس الاتجاه عند منزل طريق شبرا بنها الحر بمدينة بنها نزلة الزقازيق.

ووجه "الهجان"، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما وجه المحافظ، إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

أثناء ضبط السيارات
أثناء ضبط السيارات

 

ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه
ضبط سيارات تسير عكس الاتجاه

 


اخبار القليوبية

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