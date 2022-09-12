محافظ القليوبية يتفقد الحملة الميكانيكية بشبرا ويشن حملة لإزالة الإشغالات

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة بدأها بجولة مفاجئة لتفقد الحملة الميكانيكية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة سير العمل للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

وتفقد محافظ القليوبية، المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، حيث وجه برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها والتخلص من مخزون السيارات القديمة المتهالكة من خلال إصلاحها أو تكهينها، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لتحقيق مزيد من الانضباط.

وتابع المحافظ، جولته بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارعي 15 مايو وشارع 135، حيث تم تحرير 30 محضر إشغال طريق للمحلات والكافيهات بالشارعين، كما تم التحفظ على تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، مؤكدا على اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين .

كما تابع المحافظ، أعمال النظافة ورفع القمامة بشارعي 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول، حيث جرى رفع أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات.



تفقد الحملة الميكانيكية



جانب من الجولة



جانب من حملة الإشغالات



خالال تفقد الحملة الميكانيكية بشبرا الخيمة



خلال رفع الاشغالات بشوارع شبرا الخيمة



رفع الاشغالات بالشوارع