محافظ القليوبية يتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لدفع الأعمال ولتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانياً للانتهاء من كافة المشروعات، وتسليمها وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية، و148 عزبة بإجمالي 795 مشروعا، بتكلفة حوالي 7.1 مليار جنيه.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد الوحدة الصحية بقرية الأحراز، والتي تقع على مساحة 1800 متر، ومكونة من طابقين، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 8%، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالعمل بالتوازي في تجهيز الأثاث الطبي والطاقم الإداري للوحدة الصحية، مشدداً بسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال ثلاثة أشهر.

وتابع "الهجان"، جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي ستقام على مساحة 16 ألف متر، والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، إذ تم استلام الموقع بتاريخ 2 فبراير 2022 ومدة تنفيذ المستشفى 18 شهر، حيث تمت أعمال الحفر بالموقع وتم تسليم نسخة من لوحات الموقع العام للإستشاري المكلف من قبل وزارة الإسكان، وتم عمل جسات للتربة ودراسة إختبارات التربة ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 15%.

وخلال الجولة وجه "المحافظ"، بدفع الأعمال وزيادة المعدات لتسليم المستشفي وتشغيلها خلال الموعد المتفق عليه مطالباً وكيل وزارة الصحة بدراسة إحتياجات المستشفى والبدء في التعاقد على الأجهزة والمعدات لبدء أعمال الفرش فور إنتهاء الأعمال المدنية.

وتابع "المحافظ"، الجولة بتفقد مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والمركز التكنولوجي الجاري إنشاؤهما على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 97%، حيث تم الإنتهاء من فرش المركز التكنولوجي بالطابق الأول وتركيب أنظمة التحكم والنداء الآلي المسئولة عن تنظيم العمل داخل المركز لبدء تفعيل الخدمة بالمركز وتقديمها بشكل حضاري ومطور للتيسير على المواطنين.

كما تفقد المحافظ، الطابق الثاني والذي تم الإنتهاء من تجهيزه إدارياً تمهيداً لنقل الموظفين إليه، حيث أكد المحافظ أن مجلس مدينة شبين القناطر سيكون من النماذج والمباني الحضارية لمجالس المدن بالمحافظة، مُشيداً بالتشطيبات الخاصة بالمبنى، مُشيراً إلى أن هذا يعد ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة بيئة عمل جيدة للموظفين.

وفي قطاع الشباب والرياضة تفقد محافظ القليوبية، عددا من مراكز الشباب والملاعب بقرى مركز شبين القناطر، حيث تفقد أعمال تأهيل مركز شباب كفر الشوبك بنسبة تنفيذ 90% كما تفقد أيضاً مركز شباب المريج، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 75%، بالإضافة إلى تفقده لمركز شباب عرب جهينة وعرب الصوالحة، حيث شدد بدفع الأعمال ومراعاة الدقة في التنفيذ ومطابقة المواصفات القياسية، مشيراً إلى أهمية مراكز الشباب في جذب الشباب لممارسة الرياضة وخلق جيل واعي ومثقف لإستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة، في إطار سعي الدولة نحو التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

وفي قطاع الصحة تفقد المحافظ، أعمال إنشاء جديد للوحدة الصحية بكفر الشوبك، والتي تقام على مساحة 700 مترمربع ومكونة من أرضي وطابقين ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية إلى 30% بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال للإنتهاء من الوحدة الصحية خلال شهرين وإدخالها الخدمة لتخدم مواطني كفر الشوبك، مؤكداً أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة أعمال الإنشاءات ولن يسمح بأي تأخير.

كما تابع "الهجان"، جولته بتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرية المريج ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمقام على مساحة 700م2 ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدنى، وحدة تضامن إجتماعى، مركز تكنولوجي ، مكتب تموين" ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة، وتم الانتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%.

كما تفقد أيضاً المجمع الزراعي بقرية المريج والذي تم تنفيذه بنسبة 95% والمقام على مساحة 400 متر مربع بتكلفة 7 مليون جنيه، حيث أكد أن هذه المجمعات سوف تُنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، والإستفادة من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويُسر.

وفي قطاع الصرف الصحي تفقد المحافظ، مشروع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 70% حيث تفقد الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بزيادة عدد العمالة والمعدات للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني له مطالبا بالعمل بالتوازي في بدء عمل الوصلات المنزلية للمواطنين.

واستكمل "المحافظ"، الجولة اليوم بتفقد أعمال إنشاءات الوحدة الصحية بالمريج والتي وصلت نسبة تنفيذها إلي 15% وتقع علي مساحة 1500 متر بتكلفة 15 مليون جنيه، كما تفقد المحافظ أيضا في القطاع الصحي الوحدة الصحية بكفر طحا والجاري إنشاؤها على مساحة 1700 متر مربع بتكلفة 15 مليون جنيه ونسبة تنفيذها وصلت إلى 65%، وسيتم تسليمها خلال شهرين، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال إنشاء المركز الطبي بعرب جهينة والواقع على مساحة 3000 متر مربع ووصلت نسبة تنفيذه إلى 40% ويبلغ تكلفته 32 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي القرية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في ضوء التكامل الذي تحققه مبادرة حياة كريمة لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين، وقد وجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بسرعة تجهيز الأجهزة الطبية والأطقم الطبية لتشغيله فور الانتهاء من تنفيذ التشطيبات للمبنى.

وفي سياق آخر استكمل المحافظ، جولته بتفقد مدرسة الشهيد علي حسن الطوخي، ومدرسة عرب جهينة الإبتدائية الجديدة والتي تم الإنتهاء منهما بنسبة 100% وذلك في إطار خطة الدولة في التوسع في إنشاء المدارس للعمل على تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والنهوض بالعملية التعليمية.

كما تابع المحافظ، خلال الجولة تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة منشأة الكرام بزمام عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام ) حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جاري حالياً إنشاء سور على كامل المحطة، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيراً وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى، ومن الجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة 20 ألف متر3/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وأكد المحافظ، على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

جاءت الجولة بحضور خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية.