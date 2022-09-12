محافظ القليوبية: تسليم النصب التذكاري لشهداء المحافظة أول أكتوبر

القليوبية - إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة تخليدًا لذكراهم، وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بدفع الأعمال لتسليم النصب التذكاري أول أكتوبر القادم استعدادًا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير الموقع بالكامل وإنشاء أسوار ومداخل ومخارج للنصب التذكاري وإنشاء ممر على جانبيه مظلة للحضور ومكان للسواري.

وتابعت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تتضمن الأعمال أيضا إنشاء جدارية بعرض 6 متر وبطول 4 متر لكتابة أسماء الشهداء عليها تخليدا لذكراهم وعرفانا بالجميل لما قدموه وبذل أرواحهم فدءً للوطن الغالي.



أعمال إنشاء النصب التذكاري ببنها



النصب التذكاري لشهداء مافظة القليوبية



متابعة إنشاء النصب التذكاري لشهداء المحافظة



محافظ القليوبية يتابع سير العمل