اليوم السابع
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محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة ويتفقدان إنشاءات مستشفى الفيوم العام الجديد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:58 ص
محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة ويتفقدان إنشاءات مستشفى الفيوم العام الجديد محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة
الفيوم - رباب الجالي

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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتفقدا المباني الإنشائية لمستشفى الفيوم العام الجديد بدمو فى بداية جولة الوزير لزيارة عدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة.
 
 وتفقد الوزير والمحافظ المستشفى المقام على مساحة 42 الف متر مربع، و استمع وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، لشرح وافٍ حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأقسامها المختلفة، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً، للمساهمة فى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجيةالمقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام الحالى
 
يضم المستشفى 267 سريرًا في بدايته، و12 غرفة عمليات، مع زيادتها باكتمال الإنشاءات، وينقسم إلى 137 سرير إقامة، و60 سرير رعاية مركزة، و11 سرير علاج كيميائي، و31 حضّانة أطفال، و19 سرير رعاية مركزة قسم الحروق، و9 أسرةإقامة بقسم الحروق، ومهبط للطائرات.
 
رافق الوزير فى جولته الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم وأعضاء مجلس النواب الدكتورة منى الخشاب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، ومحمد محمود، عمرو أبو السعود، والدكتور حاتم جمال، مدير الصحة.
 
محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة (1)
محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة (1)

محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة (2)
محافظ الفيوم يستقبل وزير الصحة (2)

 


وزارة الصحة

مستشفيات الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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