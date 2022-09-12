محافظ الغربية: زراعة 31 ألف شجرة منذ بدء المبادرة وجار الوصول إلى 50 ألف شجرة

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بزراعة 600 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة في الطريق الزراعي طنطا – إسكندرية الزراعي، طريق برما - بسيون وطريق مدخل مركز بسيون، حيث تمت زراعة أشجار ( الجازورين ، الصفصاف، الكافور) وذلك بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وأشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تستهدف زراعة 50 ألف شجرة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالغربية، حيث تم وضع جدول زمني وأماكن لزراعة الأشجار، وتمت زراعة 31 ألفا منهم من خلال الوحدات المحلية، مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجاري استكمال المستهدف طبقا للجدول الزمني.

وأوضح رحمي أن الخطة التي تتمثل في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.

وأشار المحافظ أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري.

يذكر أن محافظة الغربية في الفترة الأخيرة قامت بزراعة 31 ألف شجرة في جميع المراكز والمدن وعلي الطرق الرئيسية والميادين العامة من أنواع الكافور والتي تتميز بكبر وسمك جذوعها التي تصل أقطارها من 0.5 حتى متر واحد ويبلغ ارتفاعها من 20 إلى 30 متراً وقد يصل إلى أكثر من 50 متراً أحياناً، إلى جانب شجرة الصفصاف والتي يصل ارتفاعها إلى ما يقارب ٣٠ إلى ٥٠ قدما وتحقق انتشار يتراوح ما بين 30 إلى 40 قدما وطولها بين 3 إلى 6 بوصات، فضلاً عن زراعة شجرة الجوالين وهي شجرة شبه دائمة الخضرة، صغيرة نسبياً، يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار كحد أقصى، وتتصف بأنها مقاومة للجفاف بدرجة عالية مما يسمح لها بالنمو في مختلف البيئات.