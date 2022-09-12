محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق "شيبة- القنايات"

الشرقية - إيمان مهنى

اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولته الميدانية بمدينة الزقازيق بتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بوصلة القنايات الرابطة بين طريق مصرف إكوة وطريق "الزقازيق- القنايات" بطول 750 مترا، وبتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل عن المشروع وتمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة بالطريق، ليصبح العرض داخل الكتل السكنية 11 مترا وخارج الكتل السكنية 15 مترا، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية على الطريق وخاصة سيارات النقل الثقيل القادمة من طريق ديرب نجم- القنايات، وكذلك طريق مصرف إكوة- شيبة النكارية، بدلاً من دخولها المدينة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بوصلة مقابر شيبه الطريق الرابط بين طريق ميت غمر- الزقازيق وجامعة الأزهر بطول 950 مترا، وبتكلفة 4 ملايين جنيه، ليصبح متوسط عرض الطريق من 12 بدلاً من 4 أمتار ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويخفف من حدة الزحام خاصة أوقات الذروة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدينة بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريقين ودخولهما الخدمة الفعلية وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، ونبيل رئيس مركز ومدينة الزقازيق، شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان.