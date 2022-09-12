محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المدارس بدكرنس بتكلفة 26 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، عدد من المدارس بمركز ومدينة دكرنس بتكلفة 26 مليون جنيه، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والنائب وليد فرعون، والنائب مكرم رضوان، والمحاسب السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة دكرنس .

وافتتح محافظ الدقهلية، مدرسة دكرنس الرسمية للغات علي مساحة 5000 متر مربع ومكونه من 42 فصل تعليمي بتكلفة 19 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل، كما افتتح "مختار" مدرسة الشهيد محمود محفوظ الابتدائية علي مساحة 2000 متر مربع ومكونه من 18 فصل تعليمي بتكلفه 7 مليون جنيه .

وأشار "مختار" الي أن تطوير العملية التعليمية من أولي اهتمامات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وأكد "المحافظ " علي أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو تقديم خدمة تعليمية متميزه لكافة الطلاب وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل قوي مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس مركز ومدينة دكرنس بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الانشطه الرياضيه عليها .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، واللواء يسري عبدالل،ه رئيس هيئة الأبنية التعليمية.



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس